Ученые назвали способность балансировать на одной ноге главным индикатором здоровья

Ученые из ОАЭ назвали способность балансировать на одной ноге главным индикатором здоровья человека. При сложностях с выполнением данной позы можно говорить о снижении когнитивных функций из-за повреждения мелких сосудов в головном мозге.

Если человек умеет балансировать на одной ноге в течение 20 или более секунд, то это демонстрирует хорошую физическую активность, что снижает риск падений, улучшает качество и продолжительность жизни. Люди, страдающие от заболеваний Альцгеймера или Паркинсона, а также перенесшие инсульт, не смогут похвастаться такими достижениями. Аналогичная ситуация с женщинами в период менопаузы, беременными и пенсионерами, так как их физическая активность в этот период снижается. Негативно на состоянии здоровья сказывается и длительное сидение или пребывании в положении лежа во время бодрствования.

Здоровый человек способен удерживать равновесие на одной ноге благодаря отличной работе органов чувств, мышц, центральной и периферической нервных систем. Проблемы могут возникнуть у людей с остеопорозом и депрессией, однако в данном случае тренировки помогут исправить ситуацию, особенно с закрытыми глазами. Если речь идет о неврологических заболеваниях, то научиться твердо стоять на одной ноге вряд ли получится.

Людям в возрасте следует по 1 минуте три раза в день выполнять данное упражнение. Это поможет улучшить минеральную плотность тазобедренных костей. Можно выполнять его во время чистки зубов, также рекомендуется чередовать левую и правую ногу.

Источник: inosmi.ru