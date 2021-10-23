Эксперты назвали продукты, поднимающие настроение

Специалисты предлагают включить в ежедневное меню диетические продукты, которые влияют на настроение. Благодаря им можно укрепить душевное равновесие к внешним раздражителям.

Съедая брокколи люди получают витамин B, нужный для вырабатывания сератонина, помогающего в борьбе со стрессом. В капусте много ценной клетчатки, молочной кислоты и триптофана, прогоняющего хандру.

Также в рационе должны быть яблоки, в которых имеются витамины E, P, B1, B2, C, железо, кальций, калий, пектины и органические кислоты. Исследователи заявляют, что яблоки повышают трудоспособность.

В темном шоколаде есть антиоксидант – ресвератрол. Компонент увеличивает уровень эндорфина и сератонина в головном мозге, из-за чего поднимается настроение. Рекомендуемая доза шоколада составляет 30 граммов в день, но не нужно забывать, что он приносит нежелательные жиры и сахар.

В цитрусовых много витамина C, а он считается мощным антиоксидантом, помогающим бороться со стрессом и предотвращать появление усталости и депрессии. Эксперты считают, что человек должен съедать в день 1 апельсин.

Хорошим антидепрессантом является рыба. В скумбрии, треске, лососе много омега-3 жирных кислот, а аминокислота триптофан, из которой формируется серотонин, имеется в рыбе любого приготовления. Она помогает улучшить работу мозга, нервной системы, участвует в борьбе со стрессом. Употреблять продукт нужно не менее 2-х раз в неделю.

Чтобы поднять настроение эксперты советуют употреблять сыр. В нем содержатся фенилэталамин, триктамин и аминокислота тирамин, которые помогают ощущать счастье. Диетологи полагают, что сыр нужно есть каждые 4 часа, так как он очень полезный.

Источник: letidor.ru