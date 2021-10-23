Эксперт по оружию назвал четыре версии гибели оператора на съемках с Алеком Болдуином

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма с участием Алека Болдуина, который в тот момент стрелял из пистолета. Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев, проанализировав распространенную информацию, назвал четыре возможные версии случившегося.

По его словам, стоит учитывать тот факт, что в США доступ к боевому оружию значительно упрощен. Вполне возможно, что в руках Болдуина оказался не игровой, а боевой пистолет. В таком случае можно говорить о том, что оружие просто перепутали. Вторым вариантом может быть то, что пистолет был на самом деле боевым, но его заряжали холостыми патронами, а в тот день перепутали именно их.

Третьим вариантом, по мнению Ванеева, может быть умышленно подложенное боевое оружие или боевые патроны. Также возможно, что пистолет был оснащен охолощенным стволом, то есть в нем стоял штифт. Именно он мог отколоться в результате частого использования, поэтому даже при выстреле холостым патроном из ствола может вылетать кусок металла. Иными словами, он мог сам по себе представлять опасность, став своеобразной пулей. Более того, зачастую игровое оружие изготавливается не из стали, а из сплавов, которые способны ослабить конструкцию, представляя опасность даже при падении на пол.

Напомним, инцидент случился во время съемок фильма «Ржавчина», когда Болдуин стрелял из пистолета. Патроны должны были быть холостыми, но после выстрела оператор погибла, а те, кто был ближе других к актеру, госпитализированы с различными травмами. На данный момент съемки вестерна приостановлены. Инициировано проведение расследования и работы по выяснению всех обстоятельств трагедии.

Источник: ren.tv