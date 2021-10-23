В Госдуме призвали не платить пенсию “впавшим в маразм”

С предложением лишить пенсии граждан преклонного возраста с подтверждённым диагнозом “Старческая деменция” выступили в Госдуме.

По мнению парламентариев, люди, страдающие столь серьёзным заболеванием, не способны адекватно распоряжаться денежными средствами и могут стать жертвами мошенников или недобросовестных родственников. Поэтому в таком случае их пенсия должна оставаться в распоряжении государства.

«Предложение обусловлено заботой о гражданах и их здоровье. Как мы знаем, пожилые люди часто становятся жертвами даже пребывая в относительно трезвом уме и здравии, что говорить о том, когда человек пребывает в маразме. Допустим, его средства могут присвоить иные лица и, таким образом, мы фактически платим пенсию не адресату, а отдаём её в чужие руки. Даже если предположить, что родственники действительно, например, купят такому пенсионеру продукты, то мы не можем быть уверены, что они не присвоят себе часть денежных средств. И выход тут только один, пресечь это на корню», – заявил глава парламентского комитета по вопросам пенсионного обеспечения Алексей Богданов.

Согласно законопроекту, социальные выплаты останутся в пенсионном фонде, а их прежние получатели попадут под опеку государства и будут перемещены в дома престарелых. Также лицам со старческой деменцией запретят голосовать на выборах.

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