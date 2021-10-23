 

В Госдуме призвали не платить пенсию “впавшим в маразм”

23.10.2021, 13:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С предложением лишить пенсии граждан преклонного возраста с подтверждённым диагнозом “Старческая деменция” выступили в Госдуме. 

По мнению парламентариев, люди, страдающие столь серьёзным заболеванием, не способны адекватно распоряжаться денежными средствами и могут стать жертвами мошенников или недобросовестных родственников. Поэтому в таком случае их пенсия должна оставаться в распоряжении государства.

«Предложение обусловлено заботой о гражданах и их здоровье. Как мы знаем, пожилые люди часто становятся жертвами даже пребывая в относительно трезвом уме и здравии, что говорить о том, когда человек пребывает в маразме. Допустим, его средства могут присвоить иные лица и, таким образом, мы фактически платим пенсию не адресату, а отдаём её в чужие руки. Даже если предположить, что родственники действительно, например, купят такому пенсионеру продукты, то мы не можем быть уверены, что они не присвоят себе часть денежных средств. И выход тут только один, пресечь это на корню», – заявил глава парламентского комитета по вопросам пенсионного обеспечения Алексей Богданов.

Согласно законопроекту, социальные выплаты останутся в пенсионном фонде, а их прежние получатели попадут под опеку государства и будут перемещены в дома престарелых. Также лицам со старческой деменцией запретят голосовать на выборах. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Военный суд вынес приговор школьницам, уклонявшимся от вступления в «Юнармию»

19.08 / Таинственные маленькие человечки на Аляске похитили ребенка

16.06 / Постковидный синдром развивается у каждого пятого после бессимптомного COVID-19

04.12 / Билан и Бузова продемонстрировали украшенные к Новому году квартиры

07.01 / Мнение: Мы никогда не сдадимся и не признаем поражение на выборах

19.01 / В Китае назвали самые опасные страны для армии США

22.04 / Эксперт Марков заявил о жесткой позиции Путина по отношению к США и Украине: Превратились в чудовищных врагов

28.05 / Внук Пугачевой объяснил, почему редко встречается со звездной бабушкой

23.07 / Ученые назвали помогающий в похудении вид хлеба

23.05 / Диетолог рассказала о продуктах для быстрого похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика