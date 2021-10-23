Разумков рассказал, чем занимается после увольнения

“Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало – дальше будет еще меньше… Я всем занимаюсь. У меня действительно много вопросов, которые нужно решать. Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно”, – сказал он.

Политик пояснил, что у него не всегда получалось заниматься этим в должности спикера, потому что, по его словам, для председателя Верховной Рады “продвигать предвыборные обещания лишь одной политической силы – это неправильно”.

“Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец-то вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься”, – заявил Разумков.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым именовали “сложной производственной ситуацией”.

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Стефанчук не исключает, что партия “Слуга народа” может принять решение о лишении Разумкова мандата. Такие решения, по его словам, принимаются на съезде партии.

Сам Разумков считает, что по закону фракция “Слуга народа”, от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. Он подчеркнул, что вступая в должность спикера, не писал заявление о выходе из фракции.

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