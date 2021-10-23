 

“Точно не сглазят”. Лидер The Hardkiss Санина удивила подписчиков костюмом из булавок

23.10.2021, 13:10, Новости дня
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“Опасно”, – подписала она фото.

“Откровенно, это один из лучших образов, как же невероятно”, – прокомментировала aestmple.

“Теперь точно не сглазят”, – написала liuda_a_.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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