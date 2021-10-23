Лояльные Девы, наивные Рыбы: какая вы жена в соответствии со своим знаком зодиака (сильные и слабые стороны)

Овны вспыльчивы и любят поспорить. Раки боготворят идею семьи. Девы лояльны, но склонны к манипуляции, а Рыбы щедры, добры и немного наивны. На поведение женщины в браке влияют различные факторы. Астрологи убеждены, что важную роль здесь играют знаки зодиака.

Овны

Женщины-Овны ответственно относятся ко всему, что касается создания семьи. Эти дамы предпочитают полагаться в первую очередь на себя, а не перекладывать все на мужчину. Они принимают предложение о браке лишь тогда, когда чувствуют себя действительно готовыми к нему. У женщины-Овна не будет больше детей, чем она в силах вырастить, если вдруг останется без поддержки мужа.

Положительные черты Овнов – доброта и преданность семье. Этим женщинам прекрасно удается совмещать работу с заботой о муже и детях. Они не ждут благодарности от членов семьи, Овны славятся своим бескорыстием.

Отрицательные черты у них также есть, к примеру, вспыльчивость. Эти дамы любят поспорить с супругом. Придавать этому большое значение не стоит, так как они быстро остывают. Однако, если какой-то мужчина разочарует женщину-Овна, ей будет нелегко решиться на повторный брак.

Тельцы

Дамы-Тельцы отличаются спокойствием, они не испытывают потребности в бурных выяснениях отношений. Эти женщины – прирожденные консерваторы, они негативно относятся к серьезным переменам. Они обожают все планировать заранее и ненавидят менять составленную программу. Согласие на брак Тельцы дают только тогда, когда по-настоящему уверены в чувствах партнера.

Плюсы дам-Тельцов – практичность, умение распоряжаться деньгами и поддерживать порядок. Бытовые хлопоты не воспринимаются ими как нечто скучное, они любят заниматься домашними делами. Этих женщин не пугают нежданные гости, так как они способны моментально создать кулинарный шедевр из простых продуктов. Тельцы редко позволяют себе неразумные траты, всегда имеют финансовый запас.

Главная проблема жены-Тельца заключается в том, что ей часто трудно найти общий язык с мужем. Они тяжело переживают ссоры с партнером.

Близнецы

Женщины-Близнецы предпочитают создавать семью в зрелом возрасте. Это связано с тем, что у них широкий круг интересов, множество друзей и знакомых. Едва ли такая дама удовлетворится ролью простой домохозяйки. Ее мужем с наибольшей вероятностью станет умный и легкий на подъем мужчина.

Жены-Близнецы хороши тем, что с ними невозможно заскучать. Они непредсказуемы, любят все новое и необычное, легко придумывают интересные занятия и развлечения. Еще один плюс такой дамы – легкий характер. Она едва ли будет искать повод для ссоры с партнером, придираться к нему.

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Однако, если Близнецам станет скучно в браке, партнеры моментально ощутят на себе их охлаждение и незаинтересованность. Скука может подтолкнуть представительницу этого знака к роману на стороне или заставить задуматься о разводе.

Раки

Женщины-Раки большое значение придают семье, боготворят саму идею брака. Мужчины, которые интересуются легкими отношениями, как правило, их не занимают. В своем супруге эти дамы хотят найти близкого человека, родственную душу.

Из женщин-Раков получаются прекрасные жены. Им легко дается создание и поддержание успешной семьи, так как это для них важнее, чем карьера и хобби. Представительница этого знака никогда не устроит скандал из-за того, что супруг задержался на работе. Скорее она будет волноваться из-за того, что он остался без ужина.

Однако забота, которую проявляют дамы-Раки, может показаться чрезмерной навязчивостью. Это связано с тем, что жизнь кажется им лишенной смысла, когда не за кем ухаживать и не за кого переживать. Иногда Раки создают семью лишь для того, чтобы не оставаться в одиночестве.

Львы

Женщины-Львицы редко соглашаются посвятить себя миру кастрюль. Им нравится находиться в центре внимания и коллекционировать восхищенные взгляды. Мужчинам, которые ждут от жен бытовых подвигов, стоит обходить представительниц этого знака стороной. Однако Львицы компенсируют это умением зарабатывать деньги, финансовой самостоятельностью. Эти дамы никогда не пожертвуют карьерой ради семьи, зато почти всегда способны оплатить услуги домработницы.

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Если женщина-Львица сумеет найти взаимопонимание с супругом, из нее выйдет прекрасная жена. Эти дамы любят радовать партнеров знаками внимания, подарками и сюрпризами. Они делают все для того, чтобы украсить жизнь любимого человека.

Отсутствие внимания и восхищения – то, чего Львица никогда не простит мужу. Если она не занимает первое место в жизни партнера, то ему вскоре придется пожалеть об этом. Высока вероятность того, что Львица отправится на поиски другого мужчины, который даст ей то, чего она не получает в браке.

Девы

Женщины-Девы рассматривают семью в качестве партнерского союза, заключенного между двумя людьми. Любовь – причина, которая кажется им недостаточной для брака. Человеку, который привык жить чувствами, лучше держаться от таких дам подальше. В отношениях с партнером Дева стремится к лидерству.

С представительницами этого знака будут счастливы мужчины, которым нравятся полностью самостоятельные женщины. Девы никогда не пытаются решить материальные и другие проблемы с помощью замужества. Они прекрасно ориентируются в сфере финансов, их домочадцы всегда сыты и обеспечены одеждой по сезону. Время от времени эти дамы пытаются манипулировать второй половиной, но в большинстве случаев честны.

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С женами-Девами нелегко из-того, что они выдвигают высокие требования к партнеру. Представительницы этого знака негативно относятся к чужому непостоянству. Они легко решаются на развод, если муж имеет привычку постоянно менять свои планы, не исполняет свои обещания. Также их отталкивает финансовая нестабильность.

Весы

Женщины-Весы в целом не очень верят в идею брака. Решиться на создание семьи их может подтолкнуть только любовь. Эти дамы не любят проявлять инициативы, предпочитают ждать ее от мужчины. Они ищут сильное мужское плечо, на которое можно опереться.

С представительницей этого знака будет счастлив мужчина, который согласен играть первую роль в отношениях. Дамы-Весы всегда безупречно выглядят, умеют вести себя в обществе, приятны в общении. Они гостеприимны, прекрасно справляются с бытовыми обязанностями.

Придираться по мелочам Весы не любят, но и с ними бывает нелегко. У них высокие требования к уровню жизни, который им должен обеспечить мужчина. Они могут решиться на развод, если поймут, что партнер тормозит их развитие.

Скорпионы

Женщины-Скорпионы позволяют чувствам и эмоциям управлять своими действиями. Они не станут ждать инициативы от понравившегося мужчины, а сделают все возможное для того, чтобы очаровать его. Перед ними трудно устоять, они практически всегда добиваются своего. Статус любовницы не для этих дам, так как им необходимо все или ничего.

Скорпионы великодушны, заботливы и активны. Они любят полностью отдавать себя партнеру, жить его желаниями и интересами. С ними бывает нелегко из-за того, что они очень ревнивы, стремятся контролировать супруга.

Стрельцы

Женщины-Стрельцы не любят что-то планировать заранее, касается это и замужества. Они могут встречаться с несколькими мужчинами, а затем принять предложение самого настойчивого. Счастливы они будут с другом, который будет готов разделить с ними увлекательные приключения.

Рядом со Стрельцами трудно заскучать. Они активны, легки на подъем, обожают перемены. Их привлекают путешествия и новые знакомства. Бытовой стороне жизни эти дамы уделяют мало внимания, рутина вызывает у них скуку.

Козероги

Женщины-Козероги не считают влюбленность достойной причиной для создания семьи. Они ответственны и дальновидны, обожают все планировать. Как правило, эти дамы очень любят свою семью, обожают проводить выходные и отпуска вместе с мужем и детьми.

Для женщин-Козерогов важна финансовая независимость. В отношениях они никогда не ищут материальную выгоду. Равноправие и самостоятельность обоих партнеров находятся для них во главе угла.

Женщины-Козероги могут слишком стремиться к идеалу. Это может утомлять членов их семьи.

Водолеи

Женщины-Водолеи практически никогда не проявляют инициативу в отношениях. Если претендентов на ее руку и сердце несколько, она выберет самого активного и настойчивого. Для нее важна не столько личность мужчины, сколько то, на что он готов пойти ради нее. Однако она никогда не согласится принести собственные интересы на алтарь семейного счастья.

Женщина-Водолей – идеальная подруга жизни для мужчины, который ненавидит истерики. Она избегает критики, обладает чувством такта и приятна в общении. Однако представительницы этого знака не любят трудностей, поэтому с возникающими проблемами их партнеры вынуждены бороться в одиночестве.

Рыбы

Женщины-Рыбы легко влюбляются, также легко начинают идеализировать партнера. Они часто разочаровываются, когда сталкиваются с недостатками второй половины. На развод эти дамы решаются неохотно, однако вполне могут завести отношения на стороне.

Женственные, нежные и романтичные – таковы жены-Рыбы. На первое место они ставят чувства и эмоции. Карьера, финансовое благополучие – все это не так важно для них. Практичностью эти дамы не отличаются, поэтому заботу о материальных благах приходится брать на себя их партнерам.