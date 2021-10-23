 

В РФ создали своего робота в виде собаки

23.10.2021, 12:40, Новости дня
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Специалисты из Московского госуниверситета объявили, что закончили работу над созданием отечественного робота, который умеет бегать и выглядит как собака.

На наследование зарубежного опыта (Boston Dynamics) ушло примерно два года, говорят специалисты. Однако идея робота-собаки настолько хороша, что не использовать ее на отечественной базе было бы преступной халатностью.

Напомним, что такие роботы предполагается использовать, в основном, для того, чтобы они могли перемещаться по достаточно большим территориям, оставаясь быстрыми, выносливыми и неприхотливыми к местности, по которой приходится бегать. Например, это может быть патрулирование периметра какого-то крупного объекта или что-то еще.



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