В РФ создали своего робота в виде собаки

Специалисты из Московского госуниверситета объявили, что закончили работу над созданием отечественного робота, который умеет бегать и выглядит как собака.

На наследование зарубежного опыта (Boston Dynamics) ушло примерно два года, говорят специалисты. Однако идея робота-собаки настолько хороша, что не использовать ее на отечественной базе было бы преступной халатностью.

Напомним, что такие роботы предполагается использовать, в основном, для того, чтобы они могли перемещаться по достаточно большим территориям, оставаясь быстрыми, выносливыми и неприхотливыми к местности, по которой приходится бегать. Например, это может быть патрулирование периметра какого-то крупного объекта или что-то еще.