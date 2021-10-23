 

Инженеры NASA испытают новый электросамолет X-57 Maxwell

23.10.2021, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают представители NASA, работа над созданием новой модели электрического самолета X-57 Maxwell проводилась в течение последних пяти лет. Теперь летательный аппарат готовят к главному испытанию: его планируют наконец-то поднять в воздух.

Примером для наследование в данном случае послужил другой аппарат – Tecnam P2006T. С ним связан тот факт, что разработчики использовали в названии электросамолета имя известного физика Джеймса Максвелла.

По плану, первый взлет должен состояться не ранее весны будущего года. Но до тех пор электрический самолет пройдет еще целый цикл наземных испытаний. Инженеры рассчитывают на максимальную скорость 275 километров в час, а также на дальность полета на заряде батареи до 160 км.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Двери из Офиса президента заменили фанерой. Мендель объяснила их появление на ток-шоу “1+1”

01.01 / В РФ за день появился 581 миллионер

06.09 / Индия стала второй в мире по количеству выявленных случаев COVID-19

12.10 / WP – несмотря на разливы нефти и загрязнение воздуха, руководители компаний продолжают получать премии за успехи в экологии

12.05 / GT – распространение «индийского» варианта коронавируса в Южной Азии может обернуться «катастрофой», предупреждают китайские эксперты

08.10 / Сенат США проголосовал за временное повышение лимита госдолга

04.05 / В девяти регионах Украины двое суток не делали прививок от коронавируса

18.01 / Зеленский назвал, кого первыми будут вакцинировать от COVID-19

22.11 / DE – Брюссель «наказал» Великобританию за упрямство — страны — члены ЕС отказались от двусторонних «мини-сделок» с Лондоном

27.01 / Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика