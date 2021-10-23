Инженеры NASA испытают новый электросамолет X-57 Maxwell

Как сообщают представители NASA, работа над созданием новой модели электрического самолета X-57 Maxwell проводилась в течение последних пяти лет. Теперь летательный аппарат готовят к главному испытанию: его планируют наконец-то поднять в воздух.

Примером для наследование в данном случае послужил другой аппарат – Tecnam P2006T. С ним связан тот факт, что разработчики использовали в названии электросамолета имя известного физика Джеймса Максвелла.

По плану, первый взлет должен состояться не ранее весны будущего года. Но до тех пор электрический самолет пройдет еще целый цикл наземных испытаний. Инженеры рассчитывают на максимальную скорость 275 километров в час, а также на дальность полета на заряде батареи до 160 км.