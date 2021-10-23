 

В РФ упростили малому бизнесу получение статуса резидента Арктической зоны

23.10.2021, 12:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство утвердило перечень направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость в Арктической зоне, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении на сайте правительства говорится, что «компании, обладающие статусом резидента, могут рассчитывать на множество преференций», это, к примеру, «более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешевые кредиты, а также процедура свободной таможенной зоны».

В утвержденный правительством перечень включены 58 направлений, среди них – животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, предоставление образовательных услуг, здравоохранение.

Отмечается, что это распоряжение станет стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.

Ранее каждая организация, которая хотела получить статус резидента, брала на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Теперь для некоторых сфер деятельности будет сделано исключение.

Напомним, в апреле РФ утвердила новую программу развития Арктики.

Президент Владимир Путин отмечал, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы.

Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.



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