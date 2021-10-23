Передавший архив с пытками в саратовской колонии бывший заключенный объявлен в розыск

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23.10.2021, 12:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМВД РФ объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев «разыскивается по статье УК». В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано, передает ТАСС.

До этого агентство Франс Пресс (АФП) сообщало, что Савельев находится во Франции и попросил там политического убежища. Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.

Ранее в Сети опубликовали видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице.

Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.



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