Передавший архив с пытками в саратовской колонии бывший заключенный объявлен в розыск
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
МВД РФ объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.
Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев «разыскивается по статье УК». В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано, передает ТАСС.
До этого агентство Франс Пресс (АФП) сообщало, что Савельев находится во Франции и попросил там политического убежища. Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.
Ранее в Сети опубликовали видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице.
Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.
Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.
Смотреть комментарии → Комментариев нет