Нейрофизиолог порекомендовала пить кофе днем

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23.10.2021, 12:24, Разное
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Татьяна Блохина, нейрофизиолог, рассказала, что многие люди начинают утро с чашки кофе. Специалист объяснила, что напиток лучше всего не употреблять на завтрак.
Популярность кофе связана не только с вкусовыми особенностями напитка, а и с его тонизирующими свойствами. Он воздействует на человека, вызывая прилив сил, концентрирование, поднимает активность и повышает настроение. Кофеин способен «обмануть» мозг, блокируя молекулы аденозина, сообщающие о переутомлении. Он способен повышать концентрацию нейромедиаторов в мозгу – серотонина и дофамина. Они в некоторой мере ответственны за самочувствие, тонус и подвижность. Ученые полагают, что в разумных дозах напиток приносит пользу.

Но чтобы добиться бодрящего действия, кофе лучше всего выпивать в конкретное время. Эксперт рекомендует не пить его на протяжении двух часов после пробуждения. Если человек сразу будет пить кофе, то он собьет природный ритм организма, что приведет к апатии на следующее утро. Также не нужно пить бодрящий напиток за 7 часов до засыпания. Например, если человек встает в 7 утра и ложится около 24.00, то ему лучше всего лакомиться кофе с 9 утра до 17.00.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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