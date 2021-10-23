Эксперты: Люди старше 60 лет подвергаются опасности из-за использования аспирина

Джон Вонг, член целевой группы профилактических служб США, рассказал, что нельзя принимать аспирин для предотвращения инсульта или сердечного приступа людям от 60 лет. Для молодых людей прием препарата остается вариантом терапии.

Сердечный приступ происходит, если сосуды, которые снабжают сердце, забиваются атеросклеротическими бляшками, преграждая приток крови. Инсульт возникает из-за сгустка крови, который перекрывает поступление крови к мозгу. Аспирин считается антикоагулянтом, лекарством, которое разжижает кровь и предотвращает возникновение тромбов. Последний совет американских ученых говорит о том, что лекарство не стоит назначать людям после 60 лет, так как возможно возникновение побочных эффектов. Такое лечение сведет на нет успехи систематического приема таблеток для предотвращения заболеваний сердца.

Побочный эффект препарата может проявиться кровотечением. У одного человека оно может быть легким, например, от пореза, но бывают случаи, для которых нужно больше времени, чтобы остановить кровотечение из носа или даже внутреннее. Хоть органы здравоохранения считают, что аспирин может предотвращать инсульт или сердечный приступ у людей за 40, но тут же предупреждают о «более тесном балансе пользы и вреда» у людей за 60 лет. Люди возрастом от 40 до 59 лет, которые не имеют сердечных болезней, должны обсуждать со своим доктором прием препарата.

Источник: www.medikforum.ru