Das Erste – Евросоюз так и не определился, что делать с Польшей и ценами на газ

Найти компромисс по основным кризисным вопросам на саммите ЕС оказалось непросто, пишет Das Erste. Мнения о том, что делать с растущими ценами на газ, разделились: какие-то страны выступили за использование атомной энергии, какие-то за переход на альтернативные источники. Также не было единства и в вопросе примата национального права над правом ЕС, принятого в Польше. Ряд стран призывал к санкциям против Варшавы, в то время как Венгрия заявила, что Польша «борется за свободу».



Reuters

На повестке дня саммита ЕС находится множество кризисных тем, пишет Das Erste. В первую очередь речь идёт о резко растущих ценах на газ, беспокоящих европейские страны.

По мнению премьера Испании Педро Санчеса, ЕС необходимо предпринять следующие шаги: отвязать цену на газ от цены за электричество, подумать о возможности совместных закупок газа, а также усилить контроль за ценовыми спекуляциями на энергетическом рынке.

Как отмечает Das Erste, мнения стран ЕС по поводу газового кризиса разделились. Какие-то страны выступили за более активное использование атомной энергии, другие призывали ускорить внедрение альтернативных источников энергии, а Венгрия и вовсе сказала о том, что нынешний рост цен на газ спровоцирован климатическими целями ЕС. Таким образом, быстрая выработка общего решения оказалась невозможной, пишет издание.

Второй кризисной темой стала проблема Польши, принявшей решение о примате национального права над правом ЕС. Как отмечает Das Erste, многие страны ЕС оказали давление на Варшаву, заявив о необходимости заморозить финансовую помощь по восстановлению после пандемии, до тех пор пока Польша не будет придерживаться права ЕС. Варшава получила поддержку лишь от одной присутствовавшей страны — Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Польша борется за свободу и любые предложения санкций в её адрес — это посмешище.

В результате странам ЕС не удалось прийти к общему знаменателю в вопросе Польши, пишет Das Erste. В то же время удалось согласовать общий курс касательно цен на энергию: как пишет издание, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель представят его в течение дня.