Майли Сайрус засветила промежность в растяжке

“Гибкость – ключ к стабильности”, – подписала певица снимок.

На снимке Сайрус одета в черный топ и фиолетовые трусы. Лежа на спине, она закинула ногу вверх, сделав упражнение, похожее на полушпагат.

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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале “Ханна Монтана”. В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

В ее дискографии семь студийных альбомов.

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