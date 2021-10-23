Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
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“Гибкость – ключ к стабильности”, – подписала певица снимок.
На снимке Сайрус одета в черный топ и фиолетовые трусы. Лежа на спине, она закинула ногу вверх, сделав упражнение, похожее на полушпагат.
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Контекст:
Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале “Ханна Монтана”. В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.
В ее дискографии семь студийных альбомов.
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