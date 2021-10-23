В “красную” зону эпидопасности попали еще две области Украины

По его словам, в субботу состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

“По результатам государственная комиссия решила установить с 00.00 26 октября 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей. Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “красного” уровня эпидопасности”, – написал Немчинов.

Как отметили в Минздраве Украины, в “красной” зоне эпидопасности действуют следующие ограничения:

запрещена работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;

запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

запрещено проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

запрещены работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.

Эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы против коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат, подчеркивали в Минздраве.

В то же время работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в регионах “красной” зоны не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил, добавили в министерстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине только четыре региона находятся в “желтой” зоне эпидопасности, 16 соответствуют показателям “оранжевой”, пять – “красной”.

В частности, по состоянию на 23 октября “оранжевой” зоне карантина соответствуют показатели Ровенской и Николаевской области. В первом регионе три дня подряд превышены уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (66,7, 71,6, 78,2) и коэффициент выявления случаев COVID-19 (21,1%, 22,4%, 24,2%). В Николаевской области третий день завышен уровень госпитализаций (77,7, 79,5, 89,6) и загруженность койко-мест с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией (69,3%, 70,5%, 70,4%).

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек. По данным Минздрава, за последние сутки в Ровенской области выявили 946 случаев коронавирусной инфекции, в Николаевской – 483.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам главы Минздрава, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

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