 

“Редко удается находить искренних людей”. Хименес-Браво заговорил об участии в шоу “Холостяк”

23.10.2021, 12:14, Новости дня
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“Я бы мог стать новым холостяком? Знаю, что вы давно об этом думаете… Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренном режиме”, – написал он.

По слова ресторатора, на проекте можно увидеть, как девушка общается, как реагирует на подарки, как любит отдыхать, какая она настоящая.

“Так вышло, что при моем ритме жизни я бы потратил на узнавание девушки в 10–15 раз больше времени, и самое главное – рисковал бы так и не узнать ее. С моей медийностью редко удается находить искренних людей, это цена, которую я плачу”, – добавил Хименес-Браво.

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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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