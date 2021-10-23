“Редко удается находить искренних людей”. Хименес-Браво заговорил об участии в шоу “Холостяк”

“Я бы мог стать новым холостяком? Знаю, что вы давно об этом думаете… Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренном режиме”, – написал он.

По слова ресторатора, на проекте можно увидеть, как девушка общается, как реагирует на подарки, как любит отдыхать, какая она настоящая.

“Так вышло, что при моем ритме жизни я бы потратил на узнавание девушки в 10–15 раз больше времени, и самое главное – рисковал бы так и не узнать ее. С моей медийностью редко удается находить искренних людей, это цена, которую я плачу”, – добавил Хименес-Браво.

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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

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