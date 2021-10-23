“После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с угрозами”. Сайт КМИС восстановил работу после хакерской атаки

Директор КМИС Владимир Паниотто прокомментировал взлом сайта в своем Facebook. Он считает, что связи между хакерской атакой и недавним исследованием популярности партий может и не быть.

“Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ – связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов… Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения, в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов”, – сказал социолог.

Он отметил, что нападение, скорее всего, связано все же с политическими данными, а не другими недавними исследованиями (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). Но с конкретной политической силой Паниотто атаку не связывает.

“После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами. Политика КМИС – не подходить близко к одной политической силе, чтобы не потерять независимость. Во время выборов мы проводили исследования практически для всех политических сил, попавших в парламент, сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много, и мы не можем это связать с конкретной политической силой”, – написал он.

КМИС планирует обратиться к Киберполиции с заявлением о преступлении.

https://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/4656197117778884

В комментариях Паниотто добавил также, что институт заинтересован в публикации имен заказчиков исследования, так как это показало бы, что результаты не зависят от заказчиков. Но, по его словам, КМИС не может делать этого из-за пунктов о конфиденциальности в контрактах.

Контекст:

20 и 21 октября КМИС опубликовал результаты опросов, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6% на фоне включения в список потенциальных кандидатов экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а партия пятого президента Петра Порошенко “Европейская солидарность” впервые после избрания нынешней Рады обогнала “Слугу народа” и возглавила рейтинг политических сил.

Председатель партии “Слуга народа”, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подверг данные КМИС сомнению. “В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает – даже я бы не стал говорить, что” Слуга народа “опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что “Европейская солидарность” опережает “Слугу народа” на 0,2%”, – сказал нардеп.

Он также пообещал, что на довыборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября в двух округах, все “увидят [реальную] картину”.

22 октября сайт КМИС был взломан, с него пропала вся информация. Антон Грушевский, руководитель социологических и политических исследований КМИС, сообщил, что накануне коллектив получил письмо с угрозами.

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