Боевые корабли РФ и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли ВМФ РФ и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, во время которого моряки отработали тактическое маневрирование, говорится в сообщении Минобороны России.

«Боевые корабли Военно-морского флота РФ и военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что во время патрулирования группировка кораблей прошла через Сангарский пролив. Моряки РФ и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль.

«Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов РФ и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в составе совместного отряда из 10 кораблей Российская Федерация была представлена силами Тихоокеанского флота – кораблем измерительного комплекса «Маршал Крылов», большими противолодочными кораблями «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий».

Военно-морские силы народно-освободительной армии Китая (НОАК) были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения «Дунь Пин Ху».

Ранее в Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.

До этого корабли РФ и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив.