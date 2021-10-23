Arianespace перенесла запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру

Французская корпорация Arianespace отчиталась об успешной проверке всех систем ракеты-носителя Ariane 5 и анонсировала ее запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане на 24 октября.

Arianespace сообщила в Twitter, что «проверки оборудования завершены, аномалия была выявлена и исправлена». Запуск 24 октября в 03.41 мск.

Ранее Arianespace отложила запуск ракеты Ariane 5 с двумя спутниками из-за дополнительных технических проверок состояния наземного оборудования, передает ТАСС.

Изначально он должен был состояться в ночь с 22 на 23 октября.

Спутник SES-17 принадлежит оператору спутниковой связи SES S.A и призван удовлетворить потребности абонентов в Северной и Южной Америке, а также в зоне Атлантического океана и Карибских островов.

Спутник SYRACUSE 4A, также разработанный Thales Alenia Space, принадлежит Министерству вооруженных сил Франции и призван обеспечивать качественную связь для военных операций с защитой от помех. Он также сможет обеспечивать нужды «операторов из Европы и НАТО».

Ранее в Европе задумались о пусках «Союза-2» с космодрома Куру.