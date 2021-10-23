Названы сроки проведения встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Москве

Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября, предположительно, стороны подпишут трехсторонние заявления, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник сообщил, что «такая встреча ожидается, ориентировочно 8-9 ноября в Москве», передает РИА «Новости».

По его словам, на встрече ожидается подписание трехсторонних заявлений. Документ коснется «процесса делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном».

«Этот процесс сложный, и стороны при посредничестве РФ определят для себя «дорожную карту» для поиска решения данной проблемы. Также ожидается принятие заявления о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, этот пункт указывался еще в трехстороннем заявлении, принятом в ноябре прошлого года лидерами трех стран», – сказал источник.

Напомним, встреча в таком формате прошла в Москве в январе 2021 года.

В июле Путин обсудил с Пашиняном разблокировку экономических связей в Нагорном Карабахе и поблагодарил Алиева за компромиссные решения.

В октябре российский лидер прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. Также за Азербайджаном остался юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.