Сергей Бурунов боится сойти с ума из-за одиночества

Сергей Бурунов в недавнем интервью рассказал, что длительное время пытался стать востребованным и популярным артистом. Теперь же, когда удалось добиться желаемого, он боится сойти с ума из-за одиночества.

В прошлом Сергей Бурунов почти каждый день ходил на кастинги и прослушивания, но ему постоянно отказывали. Артист не терял надежды, а спустя время начал получать роли и предложения. Учитывая прошлые неудачи, Бурунов стал браться за все проекты, что обернулось для него творческим выгоранием. Сейчас свою востребованность он сравнивает с боксом – спортсмен нарабатывает ресурс и побеждает. После этого все равно надо тренироваться снова и доказывать свой талант.

Бурунов отмечает важность надежного тыла в такой ситуации. Он редко делится подробностями личной жизни, но считает, что в жизни необходим человек, с которым он смог бы поговорить и получить поддержку. Бурунов боится, что из-за одиночества может сойти с ума. Ему нужна поддержка, ведь с его мозгами и рефлексией необходимо выговариваться кому-то.

Источник: www.starhit.ru