 

Эксперт предупредил о мошеннической схеме с покупателями подержанных iPhone

23.10.2021, 11:30, Разное
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Руководитель блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин предупредил о мошеннической схеме с покупателями подержанных iPhone. Речь идет об использовании сервиса Apple ID и последующей блокировке гаджета.
Волошин рассказал, что желающие продать iPhone часто публикуют соответствующее объявление в интернете. Злоумышленники выходят с продавцом на связь, сообщая, что намерены купить смартфон. После в диалоге появляется просьба проверить работоспособность Apple ID, для чего покупатель присылает логин и пароль от своего сервиса. Владелец продаваемого гаджета после ввода этих данных на своем устройстве сталкивается с его блокировкой. Далее ему предлагается связаться с покупателем с помощью email. В письме он получит номер криптокошелька для перевода денежных средств якобы с целью разблокировки iPhone. При этом сумма может составлять от нескольких тысяч рублей до размера стоимости продаваемого гаджета.

Волошин отмечает, что «оплата» не гарантирует возврат контроля над устройством его владельцу. Чтобы избежать проблем, не стоит использовать чужие пароли и логины на своем смартфоне. Продавая устройство, будет достаточно его отвязать от своего аккаунта, когда денежные средства будут получены продавцом.

Источник: tass.ru



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