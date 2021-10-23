Диетолог назвала 4 опасных для гипертоников продукта с высоким содержанием “скрытой” соли

Диетолог Шина Бхагирутти назвала 4 популярных продукта, употребление которых может быть опасным для гипертоников. Дело в том, что в них содержится большое количество соли, хотя на первый взгляд это не так.

Высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей», так как состояние со временем может стать причиной инфаркта или инсульта. Многие врачи и исследователи призывают гипертоников снизить количество потребляемой соли в блюдах, но в некоторых продуктах в магазинах ее может содержаться даже больше, чем в чипсах. Дело в том, что иногда люди даже не догадываются, что употребляемая еда обильно приправлена NaCl, о чем говорится на этикетке товара в разделе состав. К ним также относится готовый суп. В порции популярного продукта содержится около 1,5 грамма соли, однако многие люди предпочитают еще и присаливать его на свой вкус, больше усугубляя ситуацию.

Продуктом со «скрытым» содержанием соли является и хлеб. Особую опасность представляет регулярное употребление хлебобулочных изделий, например, во время завтрака, обеда и ужина. Диетолог также пояснила о горячем шоколаде, в одном стакане которого содержится 0,6 грамма соли. Несмотря на популярность напитка, гипертоникам его стоит употреблять умеренно, учитывая вышеуказанные данные.

Последней в списке Шины Бхагирутти оказалась замороженная пицца. Многие люди считают, что во время замораживания некоторый процент соли теряется, поэтому отдают предпочтение именно этому товару. Эксперт отмечает, что одна такая пицца содержит около трех граммов натрия хлорида, что вдвое превышает показатель максимально рекомендуемого ежедневного количества.

Источник: www.express.co.uk