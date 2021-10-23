 

Обозреватель – «они пугают» — украинский эксперт не верит в способность России помешать продвижению НАТО

23.10.2021, 11:28, Новости дня
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Россия пытается запугать Украину, когда называет перспективу членства Украины в НАТО нарушением своих «красных линий», однако Кремль боится вооружённого конфликта, в том числе с применением ядерного оружия, считает Олег Жданов. Как рассказал он «Обозревателю», самый страшный сон Путина — это когда войска НАТО будут стоять на границе с Россией, и на сегодняшний день он фактически становится реальностью.


Reuters

Москва пытается запугать Киев, когда называет перспективу членства Украины в НАТО нарушением своих «красных линий», поэтому пытается защититься от такого сценария наращиванием сил у границ, считает военный эксперт Олег Жданов. Однако, как пишет «Обозреватель», он отметил, что открытые военные действия Кремля против Украины, в том числе нанесение ракетных или ядерных ударов, приведут к непоправимым последствиям для самих россиян, поэтому, наблюдая за учениями «оккупантов»*, украинская армия должна брать на заметку все новшества и отрабатывать их на собственных учениях.

«Они пугают. Мы постоянно сталкиваемся с силовыми запугиваниями со стороны РФ и гадаем на кофейной гуще, нападёт Путин или не нападёт. А здесь мы сталкиваемся с запугиванием, когда РФ нечем пугать. Кроме громких слов: «Держите меня семеро, я сейчас его буду бить» — реально больше ничего нет. Говорят, самый страшный сон Путина — это когда натовские войска будут стоять на границе с Россией. На сегодняшний день он фактически сбывается», — уверен эксперт.

Жданов также отмечает, что РФ очень этого боится, и когда американские «Абрамсы» с опознавательными знаками ВСУ появятся на украинской границе, «Путин просто нарисует себе очередную «красную линию» поближе к Москве или к Уралу».

«Да, у них есть ядерное оружие, но его ещё надо решиться применить. Это непросто — принять такое политическое решение. Я не думаю, что Путин к этому сегодня готов. РФ понимает: кроме как повышать обороноспособность, другого выхода у них нет. Поэтому они отыгрывают учения. Теперь это будет постоянно. Нам надо к этому привыкать, наблюдать за теми методиками, которые они применяют в ходе этих учений, и всё новенькое брать на карандаш и отрабатывать на своих учениях. Самое главное — понимать, что мы живём с очень агрессивным и непредсказуемым соседом. Поэтому мы должны быть начеку», — заключает военный эксперт.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 

 



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