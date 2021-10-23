 

“Состояние здоровья ухудшается, и это видно”. Ясько встретилась с Саакашвили в тюрьме, они проговорили пять часов

23.10.2021, 11:20, Новости дня
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По словам Ясько, ей удалось поговорить с арестованным политиком около пяти часов. 

“Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, и это очень хорошо видно. Я рада, что он держится”, – написала Ясько.

Она рассказала, что политик не соглашается прекратить голодовку, которая продолжается уже 22 дня.

“В этот раз мне грустно… Поскольку я понимаю, что он в опасности. И его состояние уже приближается к критическому”, – считает нардеп.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили необходима срочная госпитализация, но не в тюремную больницу, а туда, “где жизнь и здоровье Михаила будет в безопасности”.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/379053197299001

Ясько сообщила также, что ночью после этой встречи состояние Саакашвили резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови. 

1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии, Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что “любят друг друга и поддерживают”. После критики в соцсетях на странице Саакашвили в Facebook появился пост, в котором говорилось, что он сейчас ведет “гораздо более масштабную борьбу, чем личная жизнь”.

“Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви”, – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность его бывшей жены Сандры Рулофс, к которой он относится “с глубокой привязанностью и уважением”.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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