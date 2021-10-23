В центре Киева на выходных перекроют дороги из-за марафона
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Участники марафона будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км – в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В марафоне примут участие около 8500 человек.
Движение будет ограничено на ВДНХ, в центре города, на Подоле, Русановке, Трухановом острове, а также в районе Львовской площади и Почайной.
Общественный транспорт в эти дни также изменит маршруты, сообщили в КГГА.
График перекрытия улиц 23−24 октября:
ул. Владимирский проезд – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;
ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевская) – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;
Софиевская площадь (от улицы Владимирская) – с 05:00 23 октября до 22:00 24 октября;
Михайловская площадь (от улицы Большая Житомирская до улицы Трехсвятительская) – с 05:00 23 октября до 22:00 24 октября;
ул. Трехсвятительская (от улицы Крещатик) – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;
ул. Михайловская (от переулка Михайловского) – с 05:00 23 октября до 22:00 24 октября;
ул. Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского) – с 05:00 23 октября до 22:00 24 октября.
Фото: kyivcity.gov.ua
График перекрытия улиц 24 октября:
ул. Аллы Тарасовой – с 5:00 до 22:00;
ул. Малая Житомирская – с 5:00 до 22:00;
ул. Трехсвятительская – с 5:00 до 22:00;
ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 5:00 до 22:00;
ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 5:00 до 22:00;
ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) – с 8:00 до 16:00;
ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко) – с 8:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) – с 8:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) – с 8:00 до 10:30;
ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 8:00 до 12:00;
площадь Победы – с 8:00 до 10:30;
ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 8:00 до 11:00;
ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 8:00 до 11:00;
ул. Жилянская – с 8:00 до 11:00;
ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 8:00 до 11:00;
ул. Крещатик – с 8:00 до 12:00;
Европейская площадь – с 8:00 до 12:00;
Музейный переулок – с 8:00 до 12:00;
ул. М. Грушевского – с 8:00 до 12:00;
Петровская аллея – с 8:00 до 12:30;
Парковая дорога – с 8:00 до 12:30;
Днепровский спуск (в направлении моста Патона) – с 08:30 до 13:00;
аллея Героев Крут – с 8:30 до 12:30;
ул. Лаврская – с 8:30 до 13:00;
ул. Запечерная – с 8:30 до 13:00;
б-р. Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) – с 8:30 до 13:00;
ограничения движения на мосту Патона (в направлении бульвара Дружбы Народов) – с 8:30 до 13:00;
просп. Соборности – с 8:45 до 13:00;
ул. Сверстюка – с 8:45 до 13:00;
Русановский канал – с 8:45 до 13:00;
ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
Набережное шоссе (в направлении моста Патона) – с 8:45 до 13:30;
ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) – с 8:45 до 15:30;
ул. Трухановская – с 9:00 до 14:30;
Парк Муромец – с 9:30 до 15:00;
на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) – с 9:30 до 14:30;
ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) – с 9:30 до 15:30;
Гаванский мост – с 9:30 до 15:30;
ул. Нижний Вал – с 8:00 до 15:30;
ул. Глыбочицкая – с 8:00 до 15:30;
Глыбочицкий проезд – с 8:00 до 15:30;
ул. Вячеслава Черновола – с 8:00 до 16:00;
ул. Сечевых Стрельцов – с 8:00 до 16:00.
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