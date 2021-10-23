 

В первую неделю Всероссийской переписи населения выявлено 115 человек с фамилией Навальный

23.10.2021, 11:11, Разное
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Росстат подвел предварительные итоги первой недели Всероссийской переписи населения. Волонтерам статистического ведомства удалось обнаружить в России как минимум 115 человек с фамилией Навальный.

Волонтеры опрашивали людей в крупных городах и сельской местности. Большинство Навальных было зафиксировано в мегаполисах. Среди 115 найденных Навальных оказалось 47 полных тезок известного политика. Навальные определяли свою национальность как: русский, украинец, ингерманландец, ктулху, жид-медведь, советский человек и честный сиделец.

Информация Росстата была передана в МВД России. В силовом ведомстве Навальных проверили по официальным базам и полностью установили лих личности, а также места проживания. Полицейские планируют посетить всех россиян с фамилией Навальный с целью предостережения о недопустимости совершения правонарушений.

«Проводится профилактическая работа. Выясняются обстоятельства, при которых граждане получили фамилию известного рецидивиста, устанавливаются их возможные связи с уголовным миром. После окончания всех проверок граждане будут поставлены на учет как неблагонадежные и склонные к экстремистской деятельности», — заявил официальный представитель МВД России Игорь Спрут.

Росстат совместно с МВД России продолжит дальнейшую работу по выявлению всех Навальных в Российской Федерации. По итогам совместной работы двух ведомств будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовных дел.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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