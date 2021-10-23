Жителя Ростова задержали за убийство шестилетнего внука

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука, сообщили в СУСК РФ по Ростовской области.

«По данным следствия, 22 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения… Мальчик скончался», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении малолетнего» УК РФ. Подозреваемый в настоящее время задержан.

Прокуратура Ростовской области также организовала «проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних».

Ранее в Пермском крае женщина убила новорожденную внучку и выбросила в мусорку.