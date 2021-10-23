 

Меркель рассказала об «осознании серьезных разногласий» с Путиным

23.10.2021, 10:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКанцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента РФ Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером.

Меркель сообщила в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ей «было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия». Она выразила мнение, что для Путина «распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», передает ТАСС.

Меркель также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ – богатая страна. Причиной, по ее мнению, стало «полное изменение баланса сил».

«Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 трлн долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 трлн, а наш вырос до 3,8 трлн», – отметила она.

На этом фоне она призвала «стратегически умно выстраивать наши отношения», указав, что необходимо «бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение». Меркель считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».

Напомним, Владимир Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Тогда он напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.

Отметим, что в августе 2021 года российский лидер сказал, что их с Меркель взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Сама канцлер в июле посоветовала преемнику оставаться в диалоге с Москвой.



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