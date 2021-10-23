 

Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

23.10.2021, 10:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября, но обвинил армию Сирии в гибели жителей после теракта в Дамаске.

«Время от времени (в Идлибе) происходят некоторые нарушения, в целом в рамках принятых мер сохраняется перемирие и стабильность. Обстановка стала спокойнее после встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи», – приводит РИА «Новости» заявление Акара.

При этом он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске. Во время взрыва погибли 14 сирийских военных. «Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске»,  –  добавил турецкий министр.

Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба. Договорились о вытеснении из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и быть агрессивными в отношении сирийской армии, рассказали в Кремле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix “Ход королевы”

21.07 / В Украине обязали госшахты погасить долги по зарплатам за счет дохода от продажи угля

21.10 / Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа

20.01 / Peugeot начал продажи обновленного Partner российской сборки

01.02 / Разумков не исключает, что в Раду в третий раз внесут кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

13.03 / Дегтярев подписал постановление о смягчении антиковидных мер в Хабаровском крае

30.08 / Украинская теннисистка завоевала золотую медаль Паралимпиады 2020

14.01 / Перед возвращением Навального в Россию стало изветно, что он в федеральном розыске

18.08 / Посол РФ рассказал, что «самое дорогое» уносили силовики при бегстве из Кабула

01.04 / На картах Apple теперь можно увидеть, где расположены камеры для контроля за скоростью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика