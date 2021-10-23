Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября, но обвинил армию Сирии в гибели жителей после теракта в Дамаске.

«Время от времени (в Идлибе) происходят некоторые нарушения, в целом в рамках принятых мер сохраняется перемирие и стабильность. Обстановка стала спокойнее после встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи», – приводит РИА «Новости» заявление Акара.

При этом он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске. Во время взрыва погибли 14 сирийских военных. «Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске», – добавил турецкий министр.

Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба. Договорились о вытеснении из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и быть агрессивными в отношении сирийской армии, рассказали в Кремле.