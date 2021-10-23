 

Daily Mail – «на грани преступления против человечности» — Путин осудил пропаганду смены пола среди детей

23.10.2021, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский президент обрушился с критикой трансгендерных идей, которые в западных странах продвигаются среди несовершеннолетних. Он предположил, что подобная «чудовищная» тенденция способна сломать жизнь будущему поколению, пишет Daily Mail. В комментариях к статье многие читатели британского таблоида выразили своё согласие с мнением Владимира Путина.


Reuters

Владимир Путин назвал навязывание детям трансгендерных идей, которое существует на Западе, «чудовищным». Он предположил, что подобная тенденция граничит с преступлением и может разрушить жизни будущего поколения, пишет Daily Mail.

В РФ пропаганда гомосексуализма и однополых браков среди несовершеннолетних находится под запретом. Поэтому президента нередко критикуют за то, что он «притесняет» местное ЛГБТ-сообщество, обращает внимание издание.

«Я не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей, заставляя ребёнка принимать решения, способные сломать ему жизнь», — заявил Путин.

При этом, по его словам, никто даже не советуется с детскими психологами о том, способен ли ребёнок принимать решение подобного рода или нет. «Называя вещи своими именами, это уже просто на грани преступления против человечности, и всё под именем и под знаменем прогресса», — подчеркнул президент, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Ранее Путин объявил об общенациональных оплачиваемых каникулах в конце месяца, которые призваны сдержать стремительное распространение коронавируса. Россия, «самая пострадавшая от пандемии европейская страна», в последние недели столкнулась с ростом смертей от COVID-19 на фоне замедления темпов вакцинации, отмечает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

VivaForever: Он абсолютно прав.

SGChunky: Не могу в это поверить, но я действительно согласен с Путиным.

Vakuta: Впервые в жизни я солидарен с тобой, Влад.

hannstv: Боже правый, Путин благоразумнее, чем наши лидеры!

ZombieHoxha: Кто бы мог подумать, что у РФ появится мировой моральный компас, которым когда-то владела Америка?

kentishlass: Хорошо сказано.

JimmyLeo: Мы прощаем тебе рост цен на газ!

Duane_Dibley1: Браво, Влад. Восточная Европа — будущее, а нам конец.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / США пообещали ответить на введение Китаем санкций против американцев

07.07 / Fox19 – за мир и любовь — Ринго Старр отмечает 80 лет онлайн-концертом

31.07 / За сутки в Украине выявлено более 1000 новых случаев COVID-19

07.06 / “Похожи, как две капли”. Варнава показала свою таксу

26.10 / В РФ указали на противников ДРСМД в НАТО

19.05 / 18 мая боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные открывали ответный огонь – штаб ООС

31.05 / Из школы-интерната в Нигерии похитили 200 учеников

22.08 / Мнения: В Омске окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

31.03 / Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V»

26.06 / Ростовский губернатор поучаствовал в голосовании по поправкам к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика