Daily Mail – «на грани преступления против человечности» — Путин осудил пропаганду смены пола среди детей

Российский президент обрушился с критикой трансгендерных идей, которые в западных странах продвигаются среди несовершеннолетних. Он предположил, что подобная «чудовищная» тенденция способна сломать жизнь будущему поколению, пишет Daily Mail. В комментариях к статье многие читатели британского таблоида выразили своё согласие с мнением Владимира Путина.



Reuters

Владимир Путин назвал навязывание детям трансгендерных идей, которое существует на Западе, «чудовищным». Он предположил, что подобная тенденция граничит с преступлением и может разрушить жизни будущего поколения, пишет Daily Mail.

В РФ пропаганда гомосексуализма и однополых браков среди несовершеннолетних находится под запретом. Поэтому президента нередко критикуют за то, что он «притесняет» местное ЛГБТ-сообщество, обращает внимание издание.

«Я не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей, заставляя ребёнка принимать решения, способные сломать ему жизнь», — заявил Путин.

При этом, по его словам, никто даже не советуется с детскими психологами о том, способен ли ребёнок принимать решение подобного рода или нет. «Называя вещи своими именами, это уже просто на грани преступления против человечности, и всё под именем и под знаменем прогресса», — подчеркнул президент, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Ранее Путин объявил об общенациональных оплачиваемых каникулах в конце месяца, которые призваны сдержать стремительное распространение коронавируса. Россия, «самая пострадавшая от пандемии европейская страна», в последние недели столкнулась с ростом смертей от COVID-19 на фоне замедления темпов вакцинации, отмечает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

VivaForever: Он абсолютно прав.

SGChunky: Не могу в это поверить, но я действительно согласен с Путиным.

Vakuta: Впервые в жизни я солидарен с тобой, Влад.

hannstv: Боже правый, Путин благоразумнее, чем наши лидеры!

ZombieHoxha: Кто бы мог подумать, что у РФ появится мировой моральный компас, которым когда-то владела Америка?

kentishlass: Хорошо сказано.

JimmyLeo: Мы прощаем тебе рост цен на газ!

Duane_Dibley1: Браво, Влад. Восточная Европа — будущее, а нам конец.