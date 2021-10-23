 

В Украине пятые сутки подряд сделали рекордное число прививок от COVID-19

23.10.2021, 10:26, Новости дня
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Первую прививку получили 203 265 человек, вторую – 86 203.

С начала кампании хотя бы одну дозу получили 8 760 922 человека, 6 915 377 – завершили вакцинацию. Всего в Украине сделали 15 676 299 прививок.

Предыдущий суточный рекорд вакцинации был зафиксирован накануне – 21 октября в Украине сделали более 269,6 тыс. прививок от COVID-19. 20 октября в стране вакцинировались 251,2 тыс. человек, 19 октября – более 226 тыс., 18 октября – 193 тыс.

Как подчеркнули в Минздраве, “95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные”. 

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 143 186. Еще 94 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 52,2 тыс. – AstraZeneca.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1977983665698062

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Скончались более 63,4 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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