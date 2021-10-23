“Открывает чакры”. Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье
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“Настроение женщины зависит от красивого белья? А может от шляпки? Думаю, настроение не зависит от одежды и аксессуаров. Но всегда приятно одевать то, что открывает чакры”, – подписала певица фото.
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“Очень красивая”, – прокомментировал denis_47778.
“Шляпка отлично дополняет образ”, – добавила oksanasurovegina6.
Контекст:
Настоящее имя Alyosha – Алена Тополя. Она окончила факультет эстрадного вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств. В 2010 году была отобрана для конкурса Евровидение, где заняла 10 место.
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