“Открывает чакры”. Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье

“Настроение женщины зависит от красивого белья? А может от шляпки? Думаю, настроение не зависит от одежды и аксессуаров. Но всегда приятно одевать то, что открывает чакры”, – подписала певица фото.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

“Очень красивая”, – прокомментировал denis_47778.

“Шляпка отлично дополняет образ”, – добавила oksanasurovegina6.

Контекст:

Настоящее имя Alyosha – Алена Тополя. Она окончила факультет эстрадного вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств. В 2010 году была отобрана для конкурса Евровидение, где заняла 10 место.

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