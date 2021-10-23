“Впервые за 30 лет есть политический импульс”. Послы ЕС, Великобритании и США подчеркнули важность реформирования судебной системы Украины

Иностранные дипломаты прокомментировали их общую статью для “Украинской правды”, опубликованную 20 октября, в которой они призвали Украину преодолеть коррупционное влияние на систему судопроизводства.

“Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс. Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе”, – сказал Маасикас.

Он отметил, что проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину.

“Инвесторы должны быть уверенны: если что-то пойдет не так – суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности”, – добавил Маасикас.

По мнению Симмонс, исполнительная и законодательная власть в Украине до сих пор не были согласованы таким образом относительно судебной реформы.

“Именно эта точная согласованность принятия законодательства, очень четкое руководство, которое шло сверху, является сигналом для нас и других стран-союзников, что именно сейчас тот момент”, – аргументировала посол Великобритании в Киеве.

Симонс рассказала, что за два года, которые она работает в Украине, отсутствие судебной реформы в стране было большим препятствием для всех с кем она разговаривала, имела политические или торговые дела.

“Потому судебная реформа является главной, самой важной из всех реформ, которые необходимо провести для того, чтобы Украина укрепилась, чтобы Украина могла вести торговлю с другими странами, чтобы Украина реализовала свои евроатлантические стремления”, – подчеркнула дипломат.

По словам временной поверенной в делах США в Киеве Кристины Квин, Штаты “всегда будут поддерживать Украину в ее стремлении к прозрачности, уменьшению коррупции и борьбе с внешними угрозами”. Потому Вашингтон не ставит Киеву условий относительно привязки финпомощи Украине к реформе судебной системы.

“Но для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется усовершенствоваться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы”, – сказала Квин.

В общей статье иностранные дипломаты назвали принятие законов о реформировании судебной системы Украины чрезвычайно важным достижением, но теперь чиновникам предстоит реализовать реформы. Послы призвали Совет судей Украины (ССУ) позволить тем, кто хочет поддержать внедрение реформы, дать возможность стать членом Этического совета Высшего совета правосудия (ВСП).

Еще одной причиной задержки реализации судебной реформы дипломаты назвали то, что 8 октября Верховный Суд обратился с представлением в Конституционный Суд Украины о пересмотре конституционности отдельных положений закона о реформировании ВСП.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два “судебных законопроекта” – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.

Принятие “судебных” законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября ССУ не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что “не допустит блокировки главной реформы страны”, в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов “Большой семерки”, судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября ССУ объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.

Согласно данным августовского опроса Центра Разумкова, судебной системе Украины в целом не доверяют 74% граждан.

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