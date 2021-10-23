 

“Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство”. Спирс поделилась архивными фото с детьми

23.10.2021, 10:26, Новости дня
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“Так горько видеть, как они взрослеют… Почему они не могут навсегда остаться младенцами? Они всегда будут моими”, – написала она.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

“Мое сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство. Я надеюсь, что вы извлечете из этого пользу и восстановите связь со своими малышами!” – прокомментировала anevarez82.

“Мне очень жаль, что ты так много пропустили со своими мальчиками”, – добавила hartwickelliott.

В начале месяца друг отца Шона и Джейдена Эдди Моралес опубликовал в Instagram фото с повзрослевшими детьми Спирс.

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Публикация от MyLifeIsMyREEL * #eddiemorales (@emoofficial718)

Контекст:

Спирс родила Шона в 2005 году, Джейдена – в 2006-м. Их отцом является танцор и рэпер Кевин Федерлайн, с которым в 2006 году певица развелась. Сперва у пары была общая опека над детьми, однако в 2007 году Спирс потеряла право опеки после того, как выяснилось, что она употребляет наркотики.

В 2008 году Спирс отказалась добровольно отдавать детей экс-супругу по истечению времени разрешенного судом посещения. Тогда к ней вызвали полицию, а саму певицу госпитализировали. После этого случая Федерлайн добился запрета на посещение ею детей, а сама Спирс вскоре  была признана временно недееспособной и опеку над ней передали ее отцу. Опекунство отца продлилось до сентября 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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