 

В Японии раскупили все билеты на 5 часовой автобусный рейс, но там нужно спать, иначе нет смысла ехать

23.10.2021, 10:22, Разное
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Транспортная компания в Японии открыла новый автобусный маршрут, в рамках которого каждый пассажир может получить полноценный 5-ти часовой сон.

Такой шаг был сделан ввиду того, что сотрудники компании вдохновились пассажирами, которые постоянно устают на работе, не высыпаются, в итоге засыпают в общественном транспорта, рассказывает издание Associated Press.

Фото AP

«В период обдумывания идеи над созданием новых автобусных маршрутов, я случайно увидел публикацию моего товарища. В ней рассказывалось о том, что он испытывает хроническую усталость, при этом не страдает бессонницей. Когда он едет в общественном транспорте, то засыпает. Именно этот пост родил идею об организации пятичасового маршрута, в котором каждый может выспаться», — говорит руководитель компании Ulu Travel.

Фото AP

Все билеты на тур Sleeping Bus Tour, который был запушен в середине октября, были распроданы. Пассажиры садятся в автобус со всеми атрибутами, которые могут способствовать спокойному сну.

Автобус делает остановки в красивых местах городах, чтобы при желании люди могли сделать красивые фотографии.

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