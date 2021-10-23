 

В Приднестровье объяснили решение властей Молдавии потушить Вечный огонь в Кишиневе

23.10.2021, 9:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРешение погасить Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей, сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Вечный огонь был погашен в пятницу в столице Молдавии под предлогом чрезвычайного положения в стране и падения давления газа в трубах.

«Если бы Молдавия предложила посольству Российской Федерации в Кишиневе или Газпрому, который имеет долю в АО «Молдовагаз», взять поддержание Вечного огня на собственные издержки и получила бы отказ, тогда можно было бы говорить об экономии бюджетных средств. Но в данном случае этот факт пытаются сделать политическим. Но и с историей не воюют. Тот, кто стреляет в свое прошлое – получит в ответ выстрел из пушки по своему будущему. Это уже неоднократно проверено», – уверен бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

В пятницу в Кишиневе по решению властей был погашен Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения парламентом чрезвычайного положения. Как пояснили в минобороны республики, в трубах газовой системы снизилось давление, а также наблюдаются «сложные погодные условия, такие как сильный ветер», который тушит огонь. Факел с Вечным огнем передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

Произошедшее, подчеркивает политик, стало результатом новой ментальности, «которая взращивается и формируется в Молдавии не первое десятилетие». «Измененная идеология смещает приоритеты и ориентиры. Для жителей России, Приднестровья Вечный огонь символизирует символы многонационального советского народа-победителя в Великой Отечественной войне, эти факты определяют нашу ментальность. Но в Молдавии отношение к этому символу стало чисто потребительским», – считает Щерба.

По его словам, сэкономленные за год кубометры газа «могут облагодетельствовать» лишь нескольких пенсионеров. «В Молдавии обосновали такое решение экономией бюджетных средств. Но если бы там подходили к этому огню как к символу, то даже самая беднейшая страна Европы, на место которой претендует Молдавия, могла бы позволить себе затраты на главный мемориал страны», – уверен собеседник.

Щерба напомнил, что в РФ и в ПМР за подобные действия, которые попадают под попрание победы Советского Союза в Великой отечественной войне, предусмотрена уголовная ответственность. «Такая ответственность нужна для того, чтобы плюрализм на уровне свободы не ставил под сомнение базовые установки», – подчеркнул Щерба.

Политик выразил пожелание, чтобы проевропейская молдавская власть, которая стремится менять приоритеты в обществе, делала это «более осторожно». Он выразил уверенность, что в других городах и районах республики вечные огни никто тушить не будет. «Там эти мемориалы относятся к компетенции местных органов власти, а не минобороны. Я не думаю, что такое решение возможно в Гагаузии или Бельцах, где на принятие решений высоко влияние русского язычного населения», – подытожил Александр Щерба. 



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