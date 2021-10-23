Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином

Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином, поскольку «хорошая дружба лучше союза».

«Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела» – приводит РИА «Новости» слова читателя Цянь Шоу.

Согласен с ним и комментатор с ником zaddy, он считает, что «стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?».

Китайские пользователи уверены, что между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, а это «лучше союза».

Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.

«Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», – отметил один из пользователей.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что РФ и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.