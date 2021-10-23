 

Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США

23.10.2021, 9:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки страной истребителей F-16 у США.

Акар заявил, что «начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

«Усиление Турции также означает усиление НАТО», – добавил он.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Эта сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Турция указывала, что ее позиция по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это.

В октябре США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у РФ системы ПВО C-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Дочь рассказала о состоянии певицы Легкоступовой

11.07 / Холодницкий с 26-летней возлюбленной отправился на отдых в Карпаты

07.11 / Пушкина возмутилась аргументом «сама виновата» в делах о жертвах насилия

08.11 / Украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом – Резников

08.09 / Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября

20.11 / ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек

23.07 / Палата представителей проголосовала за удаление статуй конфедератов из Капитолия

15.07 / Рада запретила продавать лекарства детям до 14 лет

26.08 / Из России в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных – Госпогранслужба

08.02 / На пляже в Сочи выловили тело мужчины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика