Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки страной истребителей F-16 у США.

Акар заявил, что «начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

«Усиление Турции также означает усиление НАТО», – добавил он.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Эта сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Турция указывала, что ее позиция по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это.

В октябре США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у РФ системы ПВО C-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.