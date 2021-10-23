Ученые рассказали о пользе употребления грибов в борьбе с депрессией

Ученые из медицинского колледжа штата Пенсильвания провели многолетнее исследование, пытаясь найти продукт, употребление которого помогало бы людям бороться с депрессией. Как оказалось, одним из них стали грибы.

В исследовании приняли участие 24 тысячи человек, а длилось оно более 10 лет. В ходе научной работы выяснилось, что люди, часто употребляющие грибы, реже страдали от депрессии. Более того, у них снижалось чувство тревожности и уменьшалась вероятность развития окислительного процесса. Последний возникает в результате дисбаланса витаминов и минералов, в результате чего высвобождаются радикалы, провоцирующие воспаления.

Грибы богаты витамином В12, антиоксидантами и аминокислотами. Наибольшее их количество содержится в вешенках. Помимо грибов, улучшить состояние может включение в рацион овсяных отрубей, почек и печени, фасоли, сообщается в материале «ГлобалМСК.ру».