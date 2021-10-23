Эксперты назвали симптомы дефицита витамина D

Эксперты из Великобритании назвали симптомы дефицита витамина D. Одним из них является синдром сухого глаза, при котором наблюдается сухость и раздражение слизистой.

Известно, что данный витамин вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей. От его уровня зависит состояние иммунной системы человека. При дефиците и появлении проблем с глазами может потребоваться медицинская помощь.

Недостаток витамина D может привести к увеличению рисков развития диабета и рака, поэтому важно поддерживать баланс витаминов, чтобы избежать проблем со здоровьем. Некоторые исследования показали, что указанный витамин может защищать от потери зрения, а также предотвращает возрастные недуги глаз.

При дефиците витамина D уменьшается объем слезной жидкости, что приводит к сухости и раздражению слизистой. Люди начинают жаловаться на зуд, покраснение, покалывание в глазах, выделение вязкой жидкости или быстрое ее испарение. Бывают случаи, когда из-за повышенного слезотечения становится нечетким зрение.

Недавнее исследование ученых показало, что при синдроме сухого глаза назначенная врачом терапия, в которую включен прием витамина D, значительно улучшает состояние человека и повышает эффективность применения капель для органов зрения. Негативно на ситуации складывается пандемия коронавируса, из-за которой люди стали меньше гулять на свежем воздухе под солнечными лучами. Эксперты отмечают, что от данного синдрома чаще страдают женщины. В зимнее время дефицит витамина можно восполнять с помощью пищи. Лучшими в этом вопросе станут яйца, грибы и жареная рыба.

Источник: inosmi.ru