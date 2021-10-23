 

В ПФР рассказали о выплатах россиянам в период нерабочих дней

23.10.2021, 9:44, Разное
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Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ с 30 октября по 7 ноября будут введены дополнительные выходные. В ПФР, отвечая на обращения многих граждан, рассказали, каким образом в этот период будут осуществляться выплаты.
В Пенсионном фонде отметили, что изменений в работе сотрудников организации не будет, то есть, выплаты будут производиться. Что касается клиентских служб, то их деятельность будет ограничена.

При этом нерабочие дни отразятся на работе доставочных структур. Например, рабочее время отделений «Почты России» 3 ноября будет сокращено на один час, 4 ноября они будут закрыты, а на следующий день сотрудники будут работать согласно привычному графику. Сведения об этом размещены на официальном сайте структуры или в мобильном приложении. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге отделения «Почты России» будут работать без каких-либо изменений, сообщается в материале издания inforeactor.



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