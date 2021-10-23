“Пока разденешь – перехочешь”.”Холостяк” Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле 18 века

“Это второй раз, когда я примеряю подобные наряды и оказываюсь где-то в другом столетии. Сто процентов, если б была машина времени, думаю воочию увидеть бал – это нечто”, – написал Заливако.

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Публикация от Михаил Заливако (@kanyeeebear)

Подобное фото также опубликовала Богдан в Instagram Stories.

Фото: hannastorozhuk / Instagram

Фото: hannastorozhuk / Instagram

“Пока разденешь и перехочешь”, – пошутила в комментариях tetiana_rega.

“Супер образы. Вам очень идет. Вы такие классные”, – отметила lizogubganna.

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе. В июне влюбленные отдыхали вместе в Турции.

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