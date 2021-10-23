“Это будет быстро”. Корниенко заявил, что нового главу КГГА назначат без промедлений после принятия закона о столице

“Было несколько версий закона. Я рад, что комитет поддержал именно такую версию, которая не содержит нездоровых амбиций. Она отвечает тем вопросам, которые волнуют киевлян. Мы бы хотели завершить в ноябре эту историю в парламенте: собрать подписи и проголосовать по специальной процедуре законопроект”, – заявил Корниенко.

Он сказал также, что назначение нового главы КГГА произойдет вскоре после принятия Верховной Радой закона, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Я думаю, что это будет быстро”, – отметил политик. На уточняющий вопрос, известно ли уже имя претендента, он ответил: “Думаю, что фамилию скажет президент в своем указе”.

Он пояснил, что положения законопроекта в случае его принятия вступят в силу в разное время, некоторые – сразу после подписания президентом и опубликования, на некоторые нужно время для подготовки.

“Но думаю, что нормы о создании исполкома и фактически Киевской городской администрации – это будет сразу вступать в силу”, – подчеркнул Корниенко.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”. В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.

20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

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