Ленивые прически, которые словно созданы для осени (фото)

У занятых женщин нередко возникает необходимость быстро и аккуратно уложить волосы в прическу. По утрам в будний день мало кто может найти лишние 10 минут, поэтому дамы ценят образы, создание которых не требует длительного времени. Представляем вашему вниманию варианты причесок для осенних красочных дней. Главный акцент – это легкость и скорость исполнения.

Вдохновение осени

Самый простой вариант укладки волос средней и более длины – это отделить половину прядей и закрепить их при помощи резинки, ленты или краба. Для большего эффекта можно добавить украшения для волос.

Если позволяет стрижка, можно придать волосам ухоженный и стильный вид, всего лишь приподняв кончики волос вверх при помощи фена или щипцов.

Аккуратно выполненная “булочка” с гладко причесанными локонами мгновенно придаст вам вид элегантной леди.

А это вариант для выхода на прогулку. При создании хвоста просто оставьте петлю, и завершите закрепление резинкой.

Волосы средней длины можно уложить совсем просто. Милый небольшой хвостик великолепно смотрится и создает осеннее умиротворенное настроение.

Заколка-краб позволяет легко и быстро решить проблему с укладкой волос и отлично подходит для ветреной и дождливой погоды.

Обыкновенный конский хвост будет смотреться более элегантно, если вы обернете ленту или резинку, при помощи которой он создан, прядью волос, отделив ее от основной массы.

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Свободные завитки в комплексе с собранными в высокий хвост кудряшками создают романтическое настроение.

Универсальным решением является простая коса, в которой есть что-то неподвластное времени. Она всегда в моде.

Итак, легкие прически позволяют быстро и красиво уложить волосы и незамедлительно приступить к повседневным делам, которые ждут нас каждый день. Помимо этого мы можем наслаждаться осенними теплыми днями, не тратя много времени на создание сложных конструкций на голове.