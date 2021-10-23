17 любимых вещей из 2000-х, которые сегодня нам покажутся очень странными, но вызовут приятную ностальгию
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Все мы помним 2000-ые годы — это и наше детство и наша зрелось, первая любовь и много других ностальгических приятных чувств, которые уже никак не вернуть.
Давайте сегодня вспомним то время, те вещи которые нас окружали, когда во ВКонтакте еще была «стена» и Павел Дуров, когда мы играли в тамагочи и Симсы, а любимым плеером был Windows Media Player.
Мы создавали персонажей в Sims и строили настоящие дворцы и работали над дизайном каждой комнаты
Проходили «Змейку» до конца?
Windows Media Player — был любимым плеером
Кто помнит эту древнюю заставку?
Сейчас дети даже не поймут зачем мы переписывали компакт-диски
Такие карандаши с картриджами были у каждого
Фишки были «валютой» на улице среди детей
Для меня это был целый мир
ВКонтакте выглядел именно так
Раньше и игры были другие, но для нам это была целая вселенная
В наше время за игры и картинки на телефон платили деньги и отправляли SMS
Тоже носили такие украшения?
Не все узнают этого старичка
Пинбол для Windows, когда не было интернета
Тоже играли в эти акции от Пепси?
А тамагочи был пределом мечтаний — ухаживали за своим питомцем и переживали, когда он «болел»
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