17 любимых вещей из 2000-х, которые сегодня нам покажутся очень странными, но вызовут приятную ностальгию

Все мы помним 2000-ые годы — это и наше детство и наша зрелось, первая любовь и много других ностальгических приятных чувств, которые уже никак не вернуть.

Давайте сегодня вспомним то время, те вещи которые нас окружали, когда во ВКонтакте еще была «стена» и Павел Дуров, когда мы играли в тамагочи и Симсы, а любимым плеером был Windows Media Player.

Мы создавали персонажей в Sims и строили настоящие дворцы и работали над дизайном каждой комнаты

Проходили «Змейку» до конца?

Windows Media Player — был любимым плеером

Кто помнит эту древнюю заставку?

Сейчас дети даже не поймут зачем мы переписывали компакт-диски

Такие карандаши с картриджами были у каждого

Фишки были «валютой» на улице среди детей

Для меня это был целый мир

ВКонтакте выглядел именно так

Раньше и игры были другие, но для нам это была целая вселенная

В наше время за игры и картинки на телефон платили деньги и отправляли SMS

Тоже носили такие украшения?

Не все узнают этого старичка

Пинбол для Windows, когда не было интернета

Тоже играли в эти акции от Пепси?

А тамагочи был пределом мечтаний — ухаживали за своим питомцем и переживали, когда он «болел»

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