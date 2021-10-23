 

НАСА запланировало полет к Луне на февраль 2022 года

23.10.2021, 9:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБеспилотный полет к Луне корабля Orion на ракете SLS в рамках миссии Artemis I запланировали на февраль 2022 года, информирует НАСА.

Ведомство сообщило об этом в Twitter.

Our @NASAArtemis I mega-Moon rocket is targeted for liftoff in February 2022.

Here are the small steps in store before the next giant leap: https://t.co/pTbcWXdFF7 pic.twitter.com/W6GLXufmY5

— NASA (@NASA) October 23, 2021

В собранном виде конструкция, которая находится в специальном ангаре космического центра НАСА на космодроме Канаверал, превышает высоту 98 метров, передает РИА «Новости».

Напомним, ракета SLS строится с 2011 года. Она предназначена для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс.

Ввод в эксплуатацию ракеты много раз откладывали: первый пуск планировался на 2016 год, после – на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. Стоимость создания SLS превысила 20 млрд долларов.

Корабль Orion, который для полетов на Луну по контракту с НАСА построили компания Lockheed Martin и Европейское космическое агентство, также создавался со значительным отставанием от графика и существенным перерасходом бюджета.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну.



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