Защита подозреваемого в краже из «самолета Судного дня» заявила о недостаточности доказательств

Следствие по делу жителя Таганрога Жоры Хачунца, подозреваемого в краже оборудования из грузового отсека «самолета Судного дня» Ил-80, стоявшего на аэродроме Южный Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), не располагает другими доказательствами помимо следа ДНК, сообщила адвокат Ольга Бояркина.

Бояркина заявила, что ее подзащитный «приступил к ознакомлению с материалами дела», по ее словам, «следствие строится на том, что на месте преступления был обнаружен след его ДНК». Экспертиза подтвердила, что это его ДНК, «однако других доказательств нет», передает ТАСС.

Согласно материалам, с которыми уже ознакомилась защита, Хачунц обвиняется в краже блоков оборудования из самолета.

«Следствие попыталось нас ограничить в ознакомлении с материалами, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Настаиваем на том, что моего подзащитного там не было», – сообщила Бояркина.

Ранее стало известно, что помимо следа ДНК подозреваемого на месте кражи был обнаружен и другой след, принадлежащий одному из сотрудников ТАНТК. Следователи изъяли отпечатки следов обуви с места преступления и обувь Хачунца.

Проведенная в ходе следствия экспертиза показала, что следы были оставлены обувью, не принадлежащей обвиняемому.

Напомним, в декабре 2020 года обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования.

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны.