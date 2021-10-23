“Устали Роскомнадзору штрафы платить” – Гидрометцентр откажется от упоминания слова “дождь” в прогнозах погоды

Начиная с 23 октября 2021 г. Гидрометцентр России не будет упоминать слово “дождь” (признан иностранным агентом) в своих ежедневных сводках и прогнозах погоды.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, решение не использовать это слово является вынужденным и связано с большим объемом штрафов, наложенных на Гидрометцентр Роскомнадзором.

– Из-за того, что телеканал “Дождь” был 20 августа этого года признан иностранным агентом, мы должны, начиная с этой даты, указывать при любом упоминании слова “дождь” соответствующую маркировку. Мы ученые, в политике не участвуем, и не знали о таком требовании закона. В сентябре начали получать вал штрафов. Такими темпами, учитывая сезон осенних дождей, ы разоримся еще до наступления зимы. Другого выхода не было, – сообщил он.

Вильфанд уточнил, что теперь вместо указанного слова будет использоваться нейтральное словосочетание “осадки в виде капель”. Он также призвал телеканал “Дождь” (признан иностранным агентом) провести ребрендинг и поменять наименование.

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